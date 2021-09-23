خبير بالقانون الرياضي: الاندية العراقية غير ملزمة بنظام التراخيص المحلية

شفق نيوز/ ذكر الخبير في القانون الرياضي الدولي الدكتور نزار احمد يوم الخميس، ان هناك نوعين من التراخيص، محلية وآسيوية.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز؛ إن النوع الأول من التراخيص هو التراخيص الاسيوية التي يشترطها الاتحاد الآسيوي للمشاركة بمسابقاته وهي تراخيص دوري الأبطال وتراخيص كأس الاتحاد الاسيوي.

وبين أن هذه التراخيص يجب ان تمنح في او قبل 30 من تشرين الاول من هذا العام، لان مسابقات الاتحاد الآسيوي تبدأ في الشهر الاول من السنة وتنتهي في الشهر الحادي عشر من نفس السنة، مبيناً ان هناك نصا في لوائح الاتحاد الآسيوي يشترط الحصول على رخصة المسابقة للمشاركة بمسابقاته.

وتابع أحمد؛ أما التراخيص المحلية فتتعلق فقط بالمشاركة بمسابقات الاتحاد المحلي كالاتحاد العراقي ويجب أن تمنح قبل شهرين من بدء مسابقات الاتحاد، أي في حزيران كحد اقصى، وحتى تكون نافذة وملزمة فإن لوائح الاتحاد المحلي يجب أن تحتوي على نص قانوني يشترط الحصول على الرخصة المحلية للمشاركة بمسابقات الاتحاد المحلي.

ولفت الخبير في القانون الرياضي الدولي؛ أنه بالنسبة للاتحاد العراقي، لا تحتوي لائحة مسابقات الاتحاد على نص قانوني يشترط الحصول على الرخصة للمشاركة في المسابقات ووفقا للقاعدة القانونية لا عقوبة بلا نص، كما أن الاتحاد قانونيا لا يحق له منع أي نادٍ من المشاركة بمسابقاته بسبب عدم الحصول على الرخصة.

وزاد؛ انه "حتى ان كان هذا النص موجود في لوائح مسابقات الاتحاد فإن الاتحاد يمنح الرخص بعد انطلاق مسابقاته، وقانونيا لا يجوز تطبيق القرارات والقوانين بأثر رجعي".

وتابع أحمد؛ أنه "حتى تكون التراخيص المحلية ملزمة هناك شرطان يجب تحقيقهما؛ أولا وجود نص في لوائح المسابقات يشترط الزامية الترخيص، اما ثانيا؛ فإن التراخيص يجب ان تمنح قبل انطلاق المسابقات مع منح وقت كافي للطعن بها في حالة رفض ترخيص النادي".