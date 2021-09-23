سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خبير بالقانون الرياضي: الاندية العراقية غير ملزمة بنظام التراخيص المحلية

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-23T11:17:21+0000
خبير بالقانون الرياضي: الاندية العراقية غير ملزمة بنظام التراخيص المحلية

شفق نيوز/ ذكر الخبير في القانون الرياضي الدولي الدكتور نزار احمد يوم الخميس، ان هناك نوعين من التراخيص، محلية وآسيوية.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز؛ إن النوع الأول من التراخيص هو التراخيص الاسيوية التي يشترطها الاتحاد الآسيوي للمشاركة بمسابقاته وهي تراخيص دوري الأبطال وتراخيص كأس الاتحاد الاسيوي. 

وبين أن هذه التراخيص يجب ان تمنح في او قبل 30 من تشرين الاول من هذا العام، لان مسابقات الاتحاد الآسيوي تبدأ في الشهر الاول من السنة وتنتهي في الشهر الحادي عشر من نفس السنة، مبيناً ان هناك نصا في لوائح الاتحاد الآسيوي يشترط الحصول على رخصة المسابقة للمشاركة بمسابقاته.

وتابع أحمد؛ أما التراخيص المحلية فتتعلق فقط بالمشاركة بمسابقات الاتحاد المحلي كالاتحاد العراقي ويجب أن تمنح قبل شهرين من بدء مسابقات الاتحاد، أي في حزيران كحد اقصى، وحتى تكون نافذة وملزمة فإن لوائح الاتحاد المحلي يجب أن تحتوي على نص قانوني يشترط الحصول على الرخصة المحلية للمشاركة بمسابقات الاتحاد المحلي. 

ولفت الخبير في القانون الرياضي الدولي؛ أنه بالنسبة للاتحاد العراقي، لا تحتوي لائحة مسابقات الاتحاد على نص قانوني يشترط الحصول على الرخصة للمشاركة في المسابقات ووفقا للقاعدة القانونية لا عقوبة بلا نص، كما أن الاتحاد قانونيا لا يحق له منع أي نادٍ من المشاركة بمسابقاته بسبب عدم الحصول على الرخصة.

وزاد؛ انه "حتى ان كان هذا النص موجود في لوائح مسابقات الاتحاد فإن الاتحاد يمنح الرخص بعد انطلاق مسابقاته، وقانونيا لا يجوز تطبيق القرارات والقوانين بأثر رجعي".

وتابع أحمد؛ أنه "حتى تكون التراخيص المحلية ملزمة هناك شرطان يجب تحقيقهما؛ أولا وجود نص في لوائح المسابقات يشترط الزامية الترخيص، اما ثانيا؛ فإن التراخيص يجب ان تمنح قبل انطلاق المسابقات مع منح وقت كافي للطعن بها في حالة رفض ترخيص النادي".

related

الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم يتوعدان اندية عراقية بإيقاف انشطتهم الرياضية

Date: 2021-06-10 09:25:04
الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم يتوعدان اندية عراقية بإيقاف انشطتهم الرياضية

شبح الإبعاد يهدد الدوري العراقي الممتاز.. 270 شكوى و17 مليار دينار واجبة الدفع

Date: 2021-09-20 08:01:12
شبح الإبعاد يهدد الدوري العراقي الممتاز.. 270 شكوى و17 مليار دينار واجبة الدفع

اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

Date: 2020-11-25 19:17:18
اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي تصوت على مطالبها بحضور ممثلي "الآسيوي"

Date: 2021-04-03 15:28:35
الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي تصوت على مطالبها بحضور ممثلي "الآسيوي"

التطبيعية تخرج بجملة من القرارات للدوري الممتاز في اجتماع استثنائي

Date: 2021-03-07 11:33:37
التطبيعية تخرج بجملة من القرارات للدوري الممتاز في اجتماع استثنائي

الإتحاد الآسيوي: سبّاقون في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية

Date: 2019-08-20 15:28:50
الإتحاد الآسيوي: سبّاقون في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية

تعرف على مواعيد مباريات جولتين بدوري الكرة العراقي

Date: 2019-05-23 16:04:25
تعرف على مواعيد مباريات جولتين بدوري الكرة العراقي

الاندية العراقية الممتازة تعرض شروطها على الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم

Date: 2021-04-02 15:34:14
الاندية العراقية الممتازة تعرض شروطها على الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم