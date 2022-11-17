خبر "غير سار" يفاجئ الجماهير العراقية: إلغاء مباراة كوستاريكا

شفق نيوز/ تفاجأت الجماهير الرياضية العراقية، صباح الخميس، على خبر يفيد بإلغاء المباراة الودية مع منتخب كوستاريكا المقرر اقامتها في ملعب المدينة الرياضية في البصرة مساء اليوم.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن المنتخب الكوستاريكي رفض ختم جوازات وفده المتوجه للبصرة في الحدود العراقية - الكويتية وطلب الدخول والخروج دون تأشيرة أو ختم الجواز.

وبحسب المصدر، فأن وفد المنتخب الكوستاريكي طلب بعد ذلك أن يأتي ضابط الى الفندق لختم الجواز، ما أدى إلى تأخير الوفد لأخذ الموافقة، ليقرروا العودة وإلغاء المباراة بطريقة غريبة.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مباراة ودية هي الأولى له بقيادة المدرب الجديد الاسباني خيسوس كاساس أمام منتخب كوستاريكا، عند الساعة الخامسة مساء اليوم على ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة، وهي ثالث مبارياته الودية.

وأظهرت السلطات العراقية منذ أيام التزاما كاملا لإنجاح المباراة، لا سيما بعد استقبالها أمس الأربعاء وفدا من كوستاريكا للإطلاع على جاهزية الملعب والفندق.

وبحسب مصدر في الاتحاد العراقي للعبة، فقد بيعت حتى الآن أكثر من 35 ألف بطاقة دخول إلى الملعب.