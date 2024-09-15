خبر صادم.. نادي النصر يعلن غياب رونالدو عن السفر الى العراق

شفق نيوز/ في خبر يمثل صدمة للجماهير الرياضية العراقية، أعلن نادي النصر الرياضي السعودي عن غياب نجم الكرة كريستيانو رونالدو عن السفر إلى العراق بسبب "وعكة صحية".

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل، إن قائد الفريق الأول الكابتن كريستيانو رونالدو تعرض لوعكة صحية (عدوى فيروسية).

وأضاف، بعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم.

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر السعودي فريق الشرطة العراقي يوم غد الاثنين على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وكانت الجماهير العراقية قد تزاحمت منذ صباح أمس السبت على شراء التذاكر الخاصة بالمباراة ، التي نفدت خلال ساعات، بعد أن وصل سعرها لأضعاف السعر الرسمي.