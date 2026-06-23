خبر سيء للمنتخب العراقي

شفق نيوز ـ تورونتو

تلقى المنتخب العراقي ضربة هجومية جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام السنغال، المقررة في 26 حزيران الجاري، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، بعد تأكد غياب المهاجم مهند علي "ميمي" بسبب الإصابة.

وقال مصدر في الكادر الطبي للمنتخب العراقي، إن مهند علي لن يكون متاحاً للمشاركة في مباراة السنغال، مبيناً أن طبيعة الإصابة ستبعده عن بقية مشوار المنتخب في البطولة.

وأضاف المصدر أن ميمي لن يتمكن من العودة خلال فترة المونديال، ما يعني غيابه أيضاً عن مباريات دور الـ32 في حال نجاح "أسود الرافدين" في التأهل عبر الفوز على السنغال وانتظار حسابات أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

ويأتي غياب مهند علي ليزيد من متاعب الجهاز الفني بقيادة غراهام أرنولد، بعدما تعرض المهاجم أيمن حسين لإصابة في العضلة الضامة خلال الشوط الأول من مباراة فرنسا، وهي الإصابة التي يرجح أن تبعده أيضاً عن مواجهة السنغال.

وبذلك يفقد المنتخب العراقي اثنين من أبرز خياراته الهجومية قبل مباراة حاسمة، إذ من المنتظر أن يعتمد أرنولد على علي الحمادي وعلي يوسف في مركز الهجوم، مع إمكانية إجراء تعديلات تكتيكية لتعويض غياب الثنائي.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراتيه الأوليين في المجموعة، أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم أمام فرنسا بثلاثية نظيفة في لقاء توقف لنحو ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية في فيلادلفيا.

وتكتسب مواجهة السنغال أهمية كبيرة للمنتخب العراقي، إذ تمثل فرصته الأخيرة لإنعاش آماله في العبور إلى دور الـ32، في النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخباً.