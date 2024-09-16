خبر سيء لفريق وجماهير برشلونة قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا

شفق نيوز/ تلقى نادي برشلونة وجماهير الفريق نبأ سيئا قبل مباراته الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة بعد تشخيص إصابة نجمه داني أولمو في الساق.

وقال النادي الكتالوني في بيان، إن الفحوص التي أجريت اليوم الاثنين، أظهرت أن أولمو تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، خلال الشوط الثاني من الفوز 4-1 على جيرونا لحساب الدوري الإسباني أمس الأحد.

ومن المتوقع أن يغيب الدولي الإسباني عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع.

واضطر أولمو إلى الخروج في الدقيقة 61، بعد أقل من 15 دقيقة من تسجيله الهدف الثالث للفريق الكتالوني في شباك جيرونا.

وقد انضم أولمو لنادي برشلونة من لايبزيغ هذا الموسم، ولعب دورا حاسما في تشكيلة المدرب هانزي فليك في البداية المثالية للفريق.

وفاز برشلونة بأول خمس مباريات له في الدوري الإسباني هذا الموسم، الذي يتصدره بفارق أربع نقاط أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد وفياريال.

وتأتي إصابة أولمو قبل مواجهة برشلونة لمضيفه موناكو المقررة الخميس المقبل في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقرر إقامة بطولة دوري أبطال أوروبا بدءا من هذا الموسم بنظام جديد حيث يشارك 36 فريقا في المسابقة بدلا من 32 فريقا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق ثماني مباريات (أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه).

وأكبر تغيير ستشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة 36 فريقا.

ومن المقرر أن تصعد أول ثمانية فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الإقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل، فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الـ36 تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

وتبدأ منافسات البطولة بإقامة ست مباريات غدا الثلاثاء ومثلها بعد غد الأربعاء ومثلها يوم الخميس.