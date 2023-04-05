خبر سعيد لمشجعي برشلونة.. ميسي يرفض عرضا فلكيا للعب في السعودية

شفق نيوز/ ذكر موقع barca blaugranes الرياضي، يوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رفض عرضا فلكيا يقدر بـ400 مليون يورو في السنة (438 مليون دولار)، مقابل اللعب لصالح نادي الهلال السعودي.

وبحسب الإعلامي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، فقد تلقى نجم نادي باريس سان جيرمان عرضا رسميا من زعيم الأندية السعودية بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو كراتب سنوي.

وقال رومانو إنه مبلغ هائل من المال يبدو من الصعب رفضه، لكن الفائز بكأس العالم مستعد لفعل ذلك، مضيفا: "أولويته المطلقة هي البقاء في أوروبا".

ويعد ذلك بمثابة خبر سعيد جدا لمشجعي نادي برشلونة الذين يأملون بعودة أسطورتهم إلى "الكامب نو"، خاصة وأن العملاق الكتالوني هو الفريق الأوروبي الوحيد الذي أبدى حتى الآن اهتماما كبيرا بالتعاقد مع قائد منتخب "راقصي التانغو".

ولكن فابريزيو أشار إلى نقطة مهمة، مفادها أن أي تعاقد لـ"البرغوث" يجب أن يتناسب مع قواعد اللعب المالي النظيف المعقدة التي يتعين على برشلونة التعامل معها.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد نقلت في وقت سابق عن نائب رئيس برشلونة، رافا يوستي، أن النادي على اتصال مع ممثلي ميسي بشأن إمكانية العودة للنادي الذي سجل معه رقما قياسيا من الأهداف بلغ 672 هدفا، وغادره في صيف 2021 بعد أن عجز عن منحه صفقة جديدة في ظل معاناته حينها من مشاكل مالية كبيرة.

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في وقت سابق، أن نادي باريس سان جيرمان، قد لا يعرض على ميسي تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، إذا لم يوافق الفائز بآخر نسخة لكأس العالم في قطر، على تخفيض راتبه.

وبحسب "ليكيب"، فإن ميسي ثالث أكثر اللاعبين أجرا في العالم بواقع 3.7 مليون دولار شهريا، بعد زميليه في الفريق الباريسي، نيمار، وكيليان مبابي.