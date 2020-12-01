خبر سار للأبطال والرواد الرياضيين في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء، إنجاز قوائم المنح المالية للرياضيين الأبطال والرواد لشهريّ تشرين الثاني وكانون الأول، مشيرة إلى أنها بانتظار صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة في حال توفر التخصيص المالي.

وقال المدير العام لدائرة التربية البدنية والرياضة أحمد عودة، لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة حريصة على تأمين منح الرياضيين الأبطال والرواد كاستحقاق طبيعي نظيراً لما قدموه من خدمات جليلة للرياضة العراقية.

وأضاف أن قسم الرواد في الدائرة يقوم مع بداية كل شهر بتسليم القائمة إلى الدائرة المالية من أجل الشروع بصرفها عند توفر التخصيص المالي الخاص بها من وزارة المالية، وبالتالي فإن التأخير في الصرف بعض الأحيان هو خارج حدود مسؤوليات الوزارة ويكون بسبب تأخر توفر التخصيص المالي من الجهات المسؤولة عنه.

وبين عودة أن الدائرة تواصل ترويج المعاملات الخاصة بالرواد من المستحقين وفق الشروط التي وضعت في قانون منح الرياضيين الابطال والرواد.