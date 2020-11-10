خبر سار لجماهير الكرة العراقية

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس تطبيعية كرة القدم العراقية، شامل كامل، يوم الثلاثاء، الحصول على ضوء اخضر، من خلية الأزمة الحكومية الخاصة بجائحة كورونا بشأن عودة الجماهير إلى ملاعب بنسبة معينة.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، "سيتم وضع الية لدخول الجمهور وخروجه من الملاعب في مباريات الدوري الممتاز بنسبة يتم الاتفاق عليها بين التطبيعية وخلية الأزمة، فالهدف الأساسي صحة وأمان الجمهور، سعياً لضمان نجاح الدوري كون وجود الجمهور مهم جداً يعطي طعما لكل المباريات".

وختم ان دخول الجمهور هاجسنا وسنفتح أبواب التعاون مع المؤسسات الصحية والامنية لضمان سلامة الجمهور في حال التوصل لاتفاق متكامل بين كافة الأطراف.

وقررت خلية الأزمة الحكومية بعد تفشي جائحة كورونا في العراق منع دخول الجماهير إلى الملاعب الرياضية، ضمن حزم قرارات وقائية.