خبر سار.. قناة مفتوحة تنقل مباراة العراق والمغرب

شفق نيوز/ حصلت قناة "الكاس" المفتوحة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، على حقوق بث مباراة المغرب والعراق، في الجولة الأخيرة الثالثة من الدور الأول في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتشهد المجموعة الثانية، صداما قويا بين المغرب والعراق من أجل بطاقة واحدة مؤهلة لربع النهائي، فيما يدخل المنتخبان المواجهة العربية الخالصة، وفي رصيد كل منهما 3 نقاط بعد جولتين.

وستقام مباراة المغرب والعراق اليوم الثلاثاء، على ملعب "أليانز ريفيرا" في مدينة نيس، وتنطلق في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت بغداد.

وأعلنت قناة "الكاس 1" القطرية، عن بث المباراة عبر الشاشة المفتوحة، على القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قناة "الكاس 1"

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4