خبراء الرياضة يرشحون وزيراً للشباب في حكومة السوداني

شفق نيوز/ مع اقتراب كشف الحكومة الجديدة للكابينة الوزارية، استطلعت وكالة شفق نيوز، آراء خبراء الرياضة العراقية حول اختيارهم لأفضل مرشح يرونه مناسباً ليكون وزيراً للشباب والرياضة في التشكيلة الحكومية المقبلة .

الخبير الكروي، عبد القادر زينل، أعرب خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن أمله أن يكون المرشح لوزارة الرياضة، نزيهاً ووطنياً ومخلصاً للعراق"، مردفاً بالقول: "لم يخطر في بالي أي أحد لأرشحه للمنصب".

وأبدى زينل، أمله أيضاً في أن "تعثر الحكومة الجديدة على من تتوسم فيه المقدرة والمبدئية ونكران الذات"، متمنياً في الوقت نفسه أن "يوفق الوزير القادم بمهمته، وأن يحرص على الرياضة العراقية للمرحلة المقبلة" .

بدوره، قال الخبير الكروي الآسيوي العراقي، شامل كامل، إنه لا يؤمن أن يكون المسؤول الأول في الرياضة لاعباً دولياً فقط، وإنما يجب أن يكون كفاءة إدارية وفنية يحمل كل المؤهلات العلمية والصفات القيادية التي تؤهله أن يشغل هذا المنصب".

ورجح كامل، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الذي يجب أن نبحث فيه عن هذا المستوى هي الجامعات لأنها تحوي على شباب وكفاءات قادرة أن تعيد الرياضة إلى وضعها الطبيعي"، معتذراً عن "ذكر ترشيحه لأحد الأسماء لتولي منصب الوزارة، لصعوبة الاختيار".

في السياق، أكد الخبير الكروي أحمد عباس، أن "رئيس الاتحاد العراقي، كابتن المنتخب السابق، الكابتن حسين سعيد هو أفضل من يستحق منصب وزير الشباب والرياضة، لما يتمتع به من مواصفات ممتازة، ولإمكانياته الإدارية وخبرته ونزاهته التي تؤهله لتسنم هذا المنصب المهم جداً".

في المقابل، رأى الخبير الكروي، كابتن المنتخب العراقي السابق، مجبل فرطوس، أنه "بعيد عن الوضع الراهن والمناصب ومشكلات الوزارات والاتحادات بسبب إقامته في قطر، وأن ما يحز في النفس الواقع الصعب الذي تمر بها الرياضة العراقية".

وفضّل فرطوس، "ترشيح الرياضيين المعروفين الذين لديهم سيرة مشرفة وسبق أن خدموا الرياضة بشكل عام ونجحوا بالإدارة لما لديهم من خبرة جيدة"، مردفاً كما يفضل أن يكون "أحد هذه الأسماء وزيراً للشباب والرياضة وهم حسين سعيد أو شرار حيدر أو يونس محمود" .

من جهته، قال الخبير الكروي باسم جمال، إنه يتمنى أن يكون الوزير القادم "من الوسط الكروي" ومن الشخصيات المميزة القادرة على إدارة دفة الشباب الرياضة في العراق، مستدركاً: "لا أود تسمية أي شخصية لأن هناك أمور أخرى ستحسم الأمر مثل المحاصصة والعلاقات، وأمنياتنا أن تكون هنالك أيادٍ أمينة تنقذ رياضتنا من التراجع وتجعله في مصاف الدول المتقدمة".

إلى ذلك، رأى مدرب المنتخبات الوطنية الكروية، حكيم شاكر، أن "كل بلدان العالم لديها معيار ومقياس لهذه المناصب السيادية، فيجب أن يكون بمواصفات ومؤهلات لكي يشغل هذا المنصب أولها الأكاديمية والمهنية والاحترافية ويكون ذي مؤهل علمي أكاديمي وصاحب تجربة واقعية في هذا المجال".

من جانبه، أفاد الحارس الدولي السابق والمدرب الحالي عماد هاشم، بأن الرياضيين يجهلون من سيكون وزير الشباب المقبل، فيما أعرب عن أمله أن يكون وزيرا رياضيا يمتلك مواصفات جيدة، ويُنصّب لخبرته الإدارية ونزاهتهه وسعيه من أجل خدمة رياضة العراق أولاً وآخراً".

وأوضح هاشم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أنه يرشح النجمان الرياضيان "حسين سعيد، وشرار حيدر، على تسلم منصب وزير الشباب والرياضة في التشكيلة الوزارية للحكومة المقبلة" .