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خالية من لاعبي العراق.. هذه هي التشكيلة المثالية لبطولة كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-21T14:59:06+0000
خالية من لاعبي العراق.. هذه هي التشكيلة المثالية لبطولة كأس العرب

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، يوم الثلاثاء، التشكيلة المثالية لكأس العرب.

وتألفت التشكيلة من أربعة لاعبين من منتخب الجزائر حامل اللقب، ولاعبين اثنين من منتخب تونس الوصيف، ومثلهما من المغرب، ولاعبين من قطر، ولاعبا وحيدا من مصر ، وخلت التشكيلة من اي لاعب عراقي .

وتألفت تشكيلة منتخب العرب لكرة القدم بعد انتهاء بطولة العرب في قطر ، من رايس موبلحي لحراسة المرمى ( الجزائر) ، والشيبي(المغرب) وبدر بانون ( المغرب ) وجمال الدين بن العميري ( الجزائر ) واحمد فتوح ( مصر) ، لخط الدفاع ، وياسين براهيمي ( الجزائر) وعبد العزيز حاتم (قطر) ويوسف مسكاني (تونس) لخط الوسط ، واكرم عفيف ( قطر) و ويوسف بلايلي (جزائر) وسيف الدين حزيري (تونس) .

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