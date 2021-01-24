خالد كبيان يؤشر عيوباً وأخطاء بقانون الاتحادات الرياضية: مخيب للآمال

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد عبد الواحد كبيان، يوم الأحد، عن "عيوب وأخطاء" في قانون الاتحادات الرياضية، مشيرا إلى أنه مخيب للآمال والطموحات.

وقال كبيان لوكالة لشفق نيوز، إن "القانون حمل الكثير من المغالطات ولا يمكن تنفيذ الكثير من مواده"، لافتا إلى أن "هناك مواد اخرى تشكل عملية تطبيقها صدامات مع الاتحادات الدولية، أو الرجوع الى الخلف بطريقة تعطل مسيرة الرياضة".

واوضح ان "القانون فيه تكرار وضعف اللغة وعدم احكام بصياغة مواده، وقبولها لأكثر من تفسير، مما يجعلها عرضة للاجتهاد".

ونوه كبيان إلى أن "القانون تعمد تجاهل دور الرياضيين الابطال في الاتحادات الاولمبية، والغى دور الاولمبية العراقية، ويحاول تفتيت العلاقة بينها وبين اتحاداتها الوطنية، مما جعل الرياضيين جميعا تعتريهم حالة من الخوف تجاه مستقبل مؤسساتهم".