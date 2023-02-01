خالد عدنان مدرباً لفريق يد نادي كربلاء

شفق نيوز/ سمت الهيئة الادارية لنادي كربلاء الرياضي، خالد عدنان مدرباً لفريقها لكرة اليد للموسم الحالي.

وقال وليد حسين امين سر الهيئة الادارية لنادي كربلاء، ان خالد عدنان يعتبر من الكفاءات التدريبية المتميزة وصاحب الانجازات والالقاب العديدة خلال مسيرته التدريبية حيث عمل مدرباً للمنتخبات الوطنية العراقية ولكافة الفئات العمرية الناشئين والشباب والمنتخب الوطني الاول اضافة الى انه درب اندية الكرخ وديالى والحشد .

يذكر ان فريق نادي كربلاء لكرة اليد يحتل المركز الرابع في ترتيب فريق الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد وبانتهاء المرحلة الاولى من الدوري خلف الاندية المؤسساتية الشرطة والجيش والحشد .