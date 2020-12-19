خالد جاسم لرئاسة اتحاد الصحافة الرياضية مجدداً

شفق نيوز/ جرت في بغداد انتخابات اتحاد الصحافة الرياضية، يوم السبت، بإشراف نقابة الصحفيين العراقيين.

وجدد الصحفيون الرياضيون الثقة بالرئيس السابق خالد جاسم بمنصب رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية بحصوله على ١٣٥ صوتا من اصل ١٤٢ خلال الانتخابات التي جرت بمقر نقابة الصحفيين العراقيين اليوم بحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي.

كما فاز عدنان لفتة بمنصب نائب الرئيس، ويوسف فعل اميناً للسر، وعضوية كل من سيف المالكي، وعمار ساطع، ومؤنس عبد الله ، جمعة الثامر، بلال زكي، جعفر العلوجي، ميثم الحسني، سمير السعد.