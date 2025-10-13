خاص.. نداء عاجل لأرنولد قبل قمّة حجز بطاقة المونديال

شفق نيوز- بغداد

وجه عدد من المدربين والمختصين العراقيين رسالة إلى مدرب المنتخب الوطني غراهام ارنولد، ولاعبي المنتخب قبل المواجهة الحاسمة امام السعودية، مؤكدين أهمية التركيز والاداء القوي من أجل تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل التاريخية.

وقال المدرب العراقي صالح راضي، لوكالة شفق نيوز، إن مدرب المنتخب الوطني ارنولد، مطالب بان يلعب بأسلوب هجومي منذ بداية المباراة امام المنتخب السعودي دون تحفظ او تراجع.

وأضاف أن اللاعبين مطالبين بالسعي لتسجيل هدف مبكر لارباك حسابات المنتخب السعودي الذي يتأثر غالباً عند استقبال هدف في وقت مبكر ما يمنح الافضلية للعراق في فرض اسلوبه.

وبحسب راضي، فإن الضغط العالي من البداية سيكون مفتاح التفوق مع الالتزام بالجانب الدفاعي والانتباه للهجمات المرتدة التي تمثل نقطة قوة للمنتخب السعودي، مؤكداً ضرورة انضباط اللاعبين داخل الملعب وتجنب الاعتراض على قرارات الحكم او ارتكاب اخطاء خشنة قد تكلف الفريق بطاقات تؤثر على مجريات اللقاء.

ودعا اللاعبين، إلى تقديم اداء قوي وجاد واللعب بروح عالية، مبيناً ان هناك 45 مليون عراقي ينتظرون هذه الفرحة ويجب بذل كل الجهود.

بينما قال المدرب ولي كريم، للوكالة إنه على المدرب ان يكون حاضراً ذهنياً طوال تسعين دقيقة وأكثر من ذلك أن تطلب الأمر، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي فريق معروف وبكل تأكيد المدرب قد درس نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

ولفت إلى أن خط الوسط في المنتخب السعودي يضم خمسة لاعبين يتمتعون بمستوى فني جيد لكن الخط الدفاعي يعاني من ضعف واضح وعلى مدرب العراق استغلال هذا الجانب لصالح الفريق، مشدداً على ضرورة اللعب بتوازن وعلى ارنولد ان لا يندفع كثيراً في الهجوم ولا يتراجع بشكل مبالغ فيه في الدفاع.

ووفقاً لكريم، فإن المنتخب بات على بعد خطوة واحدة فقط من الوصول إلى كأس العالم وهذه الفرصة يجب استثمارها بشكل كامل لتحقيق فوز تاريخي يسجل باسم العراق، داعياً ارنولد إلى معالجة الاخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة.

كما وجه رسالة إلى اللاعبين دعاهم فيها للتركيز والهدوء واستغلال انصاف الفرص وعدم التسرع، مؤكداً أن اللعب يجب ان يكون بأعلى طاقة وتركيز مع التزام دفاعي منضبط وان عليهم ان يتذكروا ان الفوز في هذه المباراة سيكون تاريخياً وسيدون اسماؤهم في سجل الكرة العراقية بحروف من ذهب.

وقبل قليل، أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، غراهام أرنولد، أن المهاجم أيمن حسين جاهز لخوض مباراة المنتخب ضد السعودية يوم غد الثلاثاء، مشدداً على أن الفريق مستعد تماماً للمواجهة وأن الثقة عالية باللاعبين.