خاص.. إصابة أيمن حسين تهدد بإبعاده عن مواجهة السنغال

شفق نيوز ـ فيلادلفيا

أكد الجهاز الطبي للمنتخب العراقي، إصابة المهاجم أيمن حسين في العضلة الضامة، خلال مباراة العراق وفرنسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، التي تم تعليق المباراة بعد انتهاء الشوط الأول لوقت غير معلوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر مصدر طبي في المنتخب العراقي لوكالة شفق نيوز، أنه بحسب التقييم الأولي، فإن إصابة حسين قد تبعده بنسبة كبيرة عن المباراة المقبلة أمام السنغال، المقررة في 26 حزيران الجاري، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وشهد الشوط الأول من مواجهة العراق وفرنسا خروج أيمن حسين في الدقيقة 26 متأثراً بالإصابة، ليحل علي الحمادي بديلاً عنه في خط الهجوم.

هذا الأمر قد يزيد من متاعب المنتخب العراقي الذي يعوّل على أيمن حسين في الشق الهجومي، وهو اللاعب الذي سجل هدف العراق الوحيد حتى الآن في المونديال أمام النرويج.