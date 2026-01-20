خاص.. سيرجيو راموس يستجيب لطلب الإنضمام لنادي الجوية العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي القوة الجوية العراقي، يوم الثلاثاء، عن خطواتها الرسمية للتواصل مع النجم الاسباني سيرجيو راموس، مدافع منتخب اسبانيا السابق ونادي ريال مدريد، تمهيداً لبحث امكانية انضمامه الى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم النادي، رحيم الدراجي، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي قامت بالاتصال بمدير أعمال راموس، الذي استجاب بشكل إيجابي ومرن لطلب النادي، مشيراً الى أن التواصل يأتي ضمن جهود النادي لتعزيز صفوفه بأسماء ذات خبرة ومكانة كبيرة في كرة القدم العالمية.

وأضاف الدراجي، أن هناك ترتيبات لعقد جلسة مباشرة مع اللاعب سيرجيو راموس قريباً، لبحث كافة التفاصيل والاتفاق على شروط الانضمام بشكل رسمي ، مؤكداً ان النادي يسعى الى الوصول الى حل نهائي يُتيح ضم اللاعب الى صفوف القوة الجوية.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية النادي لتعزيز التشكيلة الحالية وإضافة عناصر ذات خبرة دولية، من شأنها رفع مستوى الفريق في المنافسات المحلية والقارية، وتقديم نموذج احترافي يليق بتاريخ القوة الجوية في كرة القدم العراقية.