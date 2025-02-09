خاص.. ريبين سولاقا يكشف أسباب انتقاله للدوري العراقي

شفق نيوز/ كشف قلب دفاع المنتخب العراقي لكرة القدم، محترف شافهاوزن السويسري، ريبين سولاقا، يوم الأحد، عن الأسباب التي دفعته لتوقيع عقده مع نادي أربيل إلى نهاية الموسم 2024-2025.

وقال سولاقا، لوكالة شفق نيوز، انه وصل أربيل ووقع عقده رسميا لتمثيل فريق أربيل لكرة القدم، في المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق، مبيناً انه تلقى حفاوة كبيرة اسعدته من إدارة النادي والجماهير العراقية عامة وجمهور أربيل على وجه الخصوص.

وأضاف انه وقع لأربيل لأسباب عدة، أهمها ان مسقط رأسه في عينكاوا بمدينة أربيل، وانه يرغب بالبقاء بين أهله وأقاربه الذين فارقهم منذ وقت طويل.

وأشار سولاقا، إلى أن السبب الاخر الذي دفعه للعب في الدوري العراقي، هو تواجد مدرب المنتخب خيسوس كاساس في العراق، ومتابعته شخصيا لدوري نجوم العراق، وهذا يمنحه كلاعب منتخب حافزاً لبذل المزيد من الجهد لاظهار امكانياته أمامه.

ولفت إلى أن من أهم الأسباب الأخرى هو ان نادي أربيل ناد كبير بسمعته وإدارته ولاعبيه وملاكه الفني، وأن تواجده كلاعب سيكون إضافة لزملائه في تحقيق نتائج جيدة خلال المرحلة الثانية من الدوري، وانه سيبذل كل ما بوسعه لتقديم أفضل ما لديه مع ناديه الجديد".

وخلص سولاقا، إلى القول إنه سيكون أحد الأسماء الى جانب زملائه بتشكيلة فريق أربيل في المباريات المقبلة بدوري نجوم العراق.

ويحتل فريق أربيل المركز الثامن، بعد انتهاء الجولة 18 برصيد 28 نقطة.