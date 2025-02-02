خاص.. تشكيل لجان داخلية لرسم السياسة المالية باتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، ‏غالب الزاملي، يوم الأحد، عن نقاط مهمة اتخذها الاتحاد خلال اجتماعه الاعتيادي الأخير الذي عقد في بغداد يوم أمس السبت.

‏وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع لم يقتصر فقط على تحديد اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر في الـ 12 من شهر نيسان المقبل، وإنما خارج بمقرارات مهمة أخرى تخص الكرة العراقية".

‏وأضاف أن "الاجتماع تمخض عن قرار تشكيل لجان داخلية لتنظيم السياسة المالية والإدارية لحسم كل المتعلقات بالشأن المالي والإداري قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة".

‏وتابع الزاملي: "لقد تقرر ايضاً تشكيل لجان أخرى تتابع فقرات الجمعية العمومية التي ستتداول خلال الاجتماع المقبل والتي تتضمن ابرز نقاط الاجتماع التي ستناقش يوم 12 من شهر نيسان المقبل".

‏وأشار إلى أن "الاتحاد خلال اجتماع الأمس، اتخذ قرارا مهما وهو إلغاء بطاقة شبابي، والذي كانت قد أطلقت لشريحة الشباب بالتعاون بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والمصارف العراقية وبالتعاون مع شركة فيزا التي تعمل في العراق لتقديم وطرح منتجات لتحسين تجارب الجمهور وكذلك تصميم برنامج خصومات لحاملي هذه البطاقة بالتعاون مع المؤسسات المالية المصدرة للبطاقة.