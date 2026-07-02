خاص.. اتحاد الكرة يجدد الثقة بأرنولد بعقد مشروط رغم خيبة المونديال

شفق نيوز- بغداد

قال مصدر في اتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، إن مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، سيصل إلى بغداد الأسبوع المقبل، لتوقيع عقد جديد بعد نهاية مشاركة "أسود الرافدين" في كأس العالم 2026.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن العقد الجديد سيمتد لأربع سنوات، على أن يخضع المدرب لتقييم سنوي يرتبط بالنتائج التي يحققها المنتخب في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وتبلغ قيمة العقد مليون دولار سنوياً، مع تضمينه بنداً يمنح الاتحاد العراقي حق فسخه في حال عدم تحقيق الأهداف المتفق عليها بين الطرفين.

ووضع الاتحاد العراقي، بحسب المصدر، ضمن أولويات السنة الأولى من العقد، تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس الخليج وكأس آسيا، قبل الانتقال إلى الهدف الأبعد المتمثل بقيادة المنتخب إلى التأهل لكأس العالم المقبلة.

وكان أرنولد قد تولى تدريب المنتخب العراقي في أيار 2025، خلفاً للإسباني خيسوس كاساس، في مرحلة حساسة من تصفيات كأس العالم، قبل أن يقود العراق لاحقاً إلى بلوغ المونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1986.

ورغم أن مشاركة المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 انتهت من الدور الأول بثلاث هزائم ومن دون نقاط، قال المصدر إن اتحاد الكرة يتجه إلى تجديد الثقة بالمدرب الأسترالي، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الفني والبناء على تجربة التأهل، مع معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال البطولة، ولا سيما على مستوى التنظيم الدفاعي والفوارق البدنية والفنية أمام منتخبات كبرى.

وخسر العراق في مجموعته أمام فرنسا والنرويج والسنغال، واختتم مشواره بخسارة قاسية أمام السنغال بخمسة أهداف دون رد، في نتيجة كشفت حجم التحديات التي تنتظر المنتخب خلال المرحلة المقبلة، رغم رمزية العودة إلى كأس العالم بعد غياب دام أربعة عقود.