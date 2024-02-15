خارج بغداد.. أربع مواجهات في اليوم الأول من الجولة 14 لـ" نجوم العراق"

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة اربع مواجهات لليوم الاول للجولة، وتقام جميعها خارج العاصمة بغداد.

وتقام ثلاث مواجهات عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وسيكون ملعب ميسان مسرحا لمباراة اصحاب الارض والجمهور نفط ميسان مع ضيفه فريق القوة الجوية.

بينما يلاقي فريق نوروز ضيفه فريق الطلبة على ملعب السليمانية.

في حين يستضيف فريق نفط البصرة على ملعب الفيحاء فريق نادي دهوك.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة على ملعب كربلاء تجمع اصحاب الارض والجمهور فريق كربلاء وضيفه فريق الزوراء.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق قررت الموافقة على طلبي فريقي نفط البصرة والميناء بتغيير موعد مباراتي فريقيهما أمام دهوك والحدود من الساعة الرابعة والنصف عصراً إلى الساعة الثانية من بعد ظهر يومي الخميس وغدا الجمعة .