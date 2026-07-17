"خاتم التتويج" يدخل تاريخ كأس العالم لأول مرة قبل نهائي إسبانيا والأرجنتين

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منح لاعبي المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026، "خواتم التتويج" في خطوة غير مسبوقة، تدخل لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتُعد هذه المبادرة تقليداً اشتهرت به الرياضات الأميركية، وعلى رأسها دوري NFL ودوري NBA، قبل أن تعتمدها الفيفا في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات.

وسيتم تصنيع 30 خاتماً مخصصاً لأبطال العالم، إلى جانب 1,996 خاتماً آخر سيتم طرحها للبيع أمام الجماهير، ليحمل المشجعون قطعة تذكارية من الحدث التاريخي.

ويأتي هذا الإعلان قبل النهائي المرتقب الذي يجمع إسبانيا مع الأرجنتين يوم الأحد المقبل، في مواجهة ستحدد أول منتخب سيرتدي خاتم أبطال كأس العالم في تاريخ البطولة، إلى جانب رفع الكأس الأغلى في عالم كرة القدم.