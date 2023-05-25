حيلة جديدة من ريال مدريد لضم مبابي

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، يوم الخميس، عن خطة لريال مدريد للظفر بخدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد منفتح على ضم مبابي، وليس لدى الإدارة أي نية لدفع "يورو واحد" لباريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة "مبابي سيكون مطالباً بالتوقيع لريال مدريد على عقد مسبق، لتجنب ما فعله مع إدارة الملكي في حزيران/ يونيو الماضي".

وكان ريال مدريد ينتظر قراراً من مبابي بالتوقيع للفريق الملكي قبل ان يعلن قراره بالتجديد لباريس سان جيرمان وسط خيبة ادارة الفريق الاسباني

وانتشرت عدة تقارير مؤخراً، عن عدم نية مبابي لتجديد عقده مع الـ"بي أس جي" بعد 2024.

وزعمت تقارير فرنسية، أن مبابي لن يفعل خيار تمديد عقده حتى 2025، وهو قرار يجب أن يتخذه قبل شهر تموز/ يوليو المقبل، مما يعني أن إدارة نادي العاصمة باريس يجب أن تقرر ما إذا سيتم بيعه في الصيف أو المخاطرة بفقدانه مجانا مرة أخرى.