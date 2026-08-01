حيدر يسجل.. النصر يخسر ودياً أمام إستريلا البرتغالي برباعية

حيدر يسجل.. النصر يخسر ودياً أمام إستريلا البرتغالي برباعية لاعب النصر حيدر عبد الكريم
2026-08-01T19:32:45+00:00

شفق نيوز- لشبونة

تلقى نادي النصر السعودي، مساء السبت، خسارة ودية أمام نظيره إستريلا البرتغالي بنتيجة (4-2) في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب العراقي حيدر عبد الكريم عند الدقيقة 83، حيث نجح في تسجيل هدف لصالح النصر برأسية رائعة، ليترك بصمته في الدقائق الاخيرة من اللقاء.

ويواصل بطل الدوري السعودي برنامجه التحضيري بمعسكره التدريبي في البرتغال من خلال خوض عدد من المباريات الودية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل .

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