حيدر عبيد مدرباً للغراف وعقيل محمد للكاظمية

شفق نيوز- بغداد

اختارت إدارتيّ نادييّ الغراف والكاظمية مدربين جديدين، يوم الاثنين، لقيادة فريقيهما في دوري نجوم العراق، ودوري الدرجة الممتاز، لكرة القدم.

وسمّت إدارة نادي الغراف المدرب حيدر عبيد مدرباً لفريقها الكروي للموسم المقبل في دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026.

يشار إلى أن حيدر عبيد قاد فريق الزوراء في الموسم 2024-2025 كمدرب مساعد ومن ثم مدرب أول فيما بعد، وحصل مع "النوارس" على المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

كما تعاقدت إدارة نادي الكاظمية مع المدرب عقيل محمد لقيادة فريقها الكروي لموسم واحد، وسيقود محمد الفريق الناشط في دوري الدرجة الممتازة.

وكان فريق الكاظمية حصل على المركز الخامس برصيد 58 نقطة في الموسم الأخير.