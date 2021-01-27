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حيدر عبيد مدرباً للصناعات خلفاً لعماد عودة

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-27T13:11:45+0000
حيدر عبيد مدرباً للصناعات خلفاً لعماد عودة

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الصناعات الكهربائية، يوم الاربعاء، عن تعاقدها مع المدرب حيدر عبيد لقيادة فريقها الكروي خلفا للمدرب عماد عودة.

وقال رئيس النادي علي خلف لوكالة شفق نيوز، ان الادارة قررت التعاقد مع اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي عباس عبيد لقيادة الفريق بعد اعتذار المدرب السابق عماد عودة عن التواصل في قيادة الفريق وتم انهاء العقد بالتراضي.

وأضاف أن المدرب الجديد تسلم مهمته اليوم وسيقود الفريق بأول وحدة تدريبية استعدادا للقاء فريق نادي نفط ميسان في نادي الصناعة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

يذكر ان فريق نادي الصناعات الكهربائية يحتل المركز الاخير برصيد عشر نقاط.

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