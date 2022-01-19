حيدر عبد الأمير يخرج من عباءة المساعد ويستعد لقيادة الزوراء

شفق نيوز / أكد مدرب فريق نادي الزوراء مؤقتاً، حيدر عبد الأمير، يوم الأربعاء، جاهزيته لقيادة الزوراء كمدرب أول في حال وافقت إدارة النادي على تسميته رسمياً.

وقال عبد الأمير، لوكالة شفق نيوز: "أنا على أتم الاستعداد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة في حال طلبت إدارة النادي ذلك، وفي حال لم تتوصل لاتفاق مع مدرب جديد يخلف عصام حمد".

وقاد عبد الأمير، الزوراء بشكل جيد خلال الجولات الخمس الأخيرة من المرحلة الأولى في الدوري الممتاز، كمدرب أول، وقد شهد للمستوى المتميز الذي ظهر عليه فريق الزوراء الكثير من الإدارة والمتابعين، لكن الفريق لم يكن موفقا في النتائج التي أتت بعضها عكسية رغم المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعبون، بحسب قوله.

وأضاف أن "الإدارة لها نظرة خاصة ومحترمة"، مشيراً إلى أنه سيخدم في كل الأحوال النادي من موقعه سواء كان مدرباً أولاً أو مساعداً من دون أي تردد".

وأشار عبد الأمير، إلى تلقيه عروض عدة من إدارات أندية لتدريب فرقها في الموسم الماضي، إلا أنه رفض كونه لم يكن حاهزا ليكون مدرباً أولاً، بينما اليوم بات جاهزاً لقيادة أي فريق بضمنه الزوراء".

وابدى حيدر عبد الأمير، تفاؤله بشأن مستوى الفريق في المرحلة الثانية، مرجحاً في الوقت نفسه، أن يظهر فريق الزوراء بمستوى مغاير في المرحلة المقبلة، ويحقق نتائج جيدة وينافس على اللقب.