حيدر عبد الامير يقود كرة اربيل بدلا من عبيد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل اليوم الخميس، تعاقدها مع المدرب حيدر عبد الامير لتدريب فريقها الكروي خلفا للمدرب المستقيل عباس عبيد.

وقال عضو النادي موسى محسن لوكالة شفق نيوز؛ ان "الادارة جلست مع المدرب الحديد واتفقت معه على كل الأمور وسيتسلم المهمة مباشرة".

واشار الى ان "الادارة اتفقت مع المدرب الجديد الإبقاء على الكادر المساعد وعدم جلب كادره معه بسبب الظرف المالي الصعب الذي يمر به نادي اربيل وتمت الموافقة من قبل المدرب باستثناء احتياجه لمدرب لياقة سيضمه مع الكادر المساعد".

واضاف ان "المدرب الجديد اكد بان لاعبي اربيل جيدين وبالامكان الإبقاء عليهم باستثناء بعد الإضافات البسيطة لخط الدفاع".

ويحتل فريق اربيل بعد انتهاء الجولة 12 المركز 15 في ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة.