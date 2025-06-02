حوراء منير تتوج بلقب بطولة العراق للتنس

شفق نيوز/ أختتمت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بطولة العراق للتنس للسيدات والتي تُوجت في ختامها اللاعبة حوراء منير بالمركز الأول.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج اللاعبة حوراء منير بالمركز الأول، وحلّت اللاعبة هانا افدال بالمركز الثاني، بينما جاءت اللاعبة يم أحمد بالمركز الثالث.

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "التصفيات جرت للسيدات بمشاركة عدد من اللاعبات المصنفات محلياً على ملاعب تنس الاتحاد في أربيل".

وأضاف "التصفيات أقيمت لاختيار لاعبتين لضمهنّ إلى صفوف المنتخب العراقي للمتقدمات، وذلك لتمثيل تنس العراق في بطولة (بلي جين كينج) المزمع إقامتها منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل في سيرلانكا".

وبين أن "المنافسات أقيمت بإشراف الحكم العام للبطولة قيصرجاسب كصاب".