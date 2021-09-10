حمودي يوضح سبب اختيار أربيل لاحتضان اجتماع اللجنة الأولمبية

شفق نيوز / أوضح رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رعد حمودي، أن اجتماع أربيل المقرر يوم غد السبت، سيرتكز على أربع فقرات هي مركز التسوية ولجنة الأخلاقيات واللجان والممثليات.

وقال حمودي، لوكالة شفق نيوز، "هناك من يتساءل عن سبب إقامة الاجتماع في مدينة أربيل دون غيرها من المحافظات العراقية، أقول لهم إن أربيل مدينة عراقية عزيزة حالها حال مدننا العراقية العزيزة الأخرى ولا يوجد خلل في اختيارنا لأربيل".

وأضاف "كما عقدنا اجتماع الممثليات في كربلاء مؤخراً، اليوم نعقد هذا الاجتماع في اربيل وغدا في مدينة عراقية أخرى وهكذا فلا توجد لدينا تحفظات على أي مدينة عراقية".

وتمتلك اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية نحو 18 ممثلية في عموم محافظات مدن البلاد، بعد إضافة ممثلية محافظة حلبجة، قبل أعوام ، إلى قائمة ممثلياتها، إذ يختصر عملها على تنظيم السباقات وتمثيل اللجنة الأولمبية في بعض الفعاليات والمناسبات.

وكان رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي، قد فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام والأمين المالي للجنة الاولمبية مطلع شهر أيلول الجاري، لاختيار من تنطبق عليه المواصفات والمعايير لهذين الموقعين، على أن يتم إغلاق باب التشريح، نهاية الدوام الرسمي ليوم 20 من الشهر نفسه.