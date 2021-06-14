حمودي يهاجم جهات حكومية تسعى لتقليص ميزانية الاولمبية: لن نسمح باعتبار اللجنة كياناً منحلاً

شفق نيوز/ أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، يوم الاثنين، انه لن يسمح باعتبار اللجنة الأولمبية كياناً منحلاً، متهما جهات حكومية بالسعي لتقليص ميزانية اللجنة.

وبحسب بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، فأن "حمودي ترأس اليوم بمحافظة كربلاء المؤتمر العام لرؤساء ممثليات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في محافظات البلاد".

ودعا حمودي ممثليات المحافظات كافة لتصحيح المسار، ووضع الرياضة العراقية في الطريق الصحيح، وإجراء إنتخابات جديدة تقام بعد التداعيات التي مرّ بها العمل الأولمبي العراقي.

وأضاف ، أن "بعض الممثليات عملت بشكل صحيح لعدم إنقطاعها وتواصلها مع مقر اللجنة الأولمبية"، لافتاً الى ان "الهدف الاسمى هو إعادة شبابنا ورياضتنا لتحقيق الانجاز العالي".

و وعد حمودي، بانه سيقوم بجولات خاصة لزيارة ممثليات المحافظات كلها لغرض المتابعة والاطلاع على إحتياجاتها ووضع آلية خاصة لتذليل كل العقبات، فضلاً عن إيجاد الحلول لتطوير الرياضة في عموم البلاد، داعياً في الوقت نفسه مسؤولي الحكومات المحلية في المحافظات لتسهيل مهمات الاتحادات ودعمها بشكل متكامل.

وأشار حمودي الى "انه توجد جهات حكومية تسعى لتقليص الميزانية المخصصة للأولمبية، مبيناً بان اللجنة الأولمبية تتصدى بالقانون لذلك وتسعى للحصول على ميزانية مجزية من خلال متابعة مالية دقيقة وأمينة.

وبين أيضا "سنبقى داعمين للممثليات لحين إجراء إنتخاباتها المرتقبة"، مؤكداً "بان الأولمبية لديها قانونها الخاص بها ولن نسمح بوصفها كياناً منحلاً بعد اليوم" .

وطالب الممثليات بالاحتفال بيوم 23 من شهر حزيران كونه اليوم الأولمبي، داعياً لاقامة مهرجانات وأنشطة رياضية كفعالية الضاحية المفتوحة وتصويرها بغية إرسالها للأولمبية الدولية، مبيناً ان الميثاق الأولمبي لا يختص بالرياضة فقط بل بالعمل على نشر الوعي الأولمبي بين المجتمع أيضاً.

وختاماً دعا حمودي لتشكيل لجنة تنسق العمل بين مقر اللجنة الأولمبية وممثلياتها في المحافظات، حيث سمى المجتمعون كل من، ابراهيم خليل الحويش "الانبار" ، وخالد عبد الواحد گبيان "ميسان" ، ومشتاق حميد الشمري "البصرة" ، وخالد محمود عزيز "نينوى" ، حيث سيكون عملها مختص برفع التوصيات والمقترحات الصادرة من الممثليات وتقديمها الى اللجنة الأولمبية للنظر فيها.