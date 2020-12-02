حمودي يشدد على "تصحيح المسار" ويؤكد احترامه للقضاء العراقي

شفق نيوز/ شدد رئيس اللجنة الأولمبية العراقية المنتهية ولايته رعد حمودي، يوم الاربعاء، على "تصحيح المسار" بشأن انتخابات رئاسة اللجنة التي نتج عنها فوز سرمد عبد الاله برئاسة اللجنة الاولمبية، مؤكداً في ذات الوقت احترامه للقضاء العراقي.

وأشاد حمودي في بيان ور لوكالة شفق نيوز، بـ"الجهد الذي تبنته كتلة سائرون من أجل حلحلة الأزمة في المشهد الأولمبي الوطني العراقي"، موضحا أن "قرار اللجنة الأولمبية الدولية أشار بوضوح الى وجوب تصحيح الوضع الذي حدث جراء السماح بدخول بعض الأشخاص غير المؤهلين لعضوية الجمعية العامة والمكتب التنفيذي".

وأضاف أن "قرارات الأولمبية الدولية الاخيرة بصدد الوضع الأولمبي العراقي أيّدها المكتب التنفيذي للأولمبية الدولية"، مشدداً على تصحيح المسار الذي أشره المراقب الدولي على المؤتمر الانتخابي، عبر الاجراءات القانونية الجارية في المحكمة المختصة في العراق، أو ان تتخذ اللجنة الأولمبية الوطنية إجراءات تنسجم مع قرارات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية".

وتابع حمودي، "مسؤوليتنا تستلزم إطلاع الجمهور الرياضي والجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة توخي الدقة في التعامل مع قرارات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بما يحفظ مصلحة الرياضة العراقية محلياً ودولياً".