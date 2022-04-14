حمودي وشوفاليه يبحثان دعم الرياضيين العراقيين وتحضيرات أولمبياد باريس 2024

شفق نيوز / دعا رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، يوم الخميس، فرنسا الى دعم الرياضيين العراقيين وفتح أبواب التعاون بين اللجنتين الأولمبيتين العراقية والفرنسية، فيما أبدى السفير الفرنسي دعم بلاده وجهوده الشخصية للرياضيين العراقيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024.

وقال مراسل شفق نيوز إن الذي حضر الاجتماع إن "رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي استقبل، صباح اليوم الخميس، سفير دولة فرنسا إيريك شوفاليه والوفد المرافق له".

وأضاف المراسل أنه "جرى خلال اللقاء، تفاهماً على العديد من القضايا الهامة التي تسهم بدفع عجلة العمل الأولمبي العراقي الى الامام ولاسيما ان فرنسا من الدول الكبيرة على مستوى العالم رياضيا وستحتضن اولمبياد باريس 2024".

وقال رعد حمودي في حديث مختصر لوكالة شفق نيوز إن "تواصل فرنسا عن طريق سفيرها في بغداد إيريك شوفاليه يعطينا اشارات جيدة بتعاون الجانب الفرنسي مع العراق"، مبيناً أن "علاقة وطيدة تربط الاولمبية العراقية بالاولمبية الفرنسية وهذا جانب مهم ويسعدنا".

و دعا حمودي سفير فرنسا إلى أن "تكون الخطوات الفرنسية القادمة لدعم رياضيي العراق ولاسيما ان السفير الفرنسي رياضي سابق ومتفهم بكل جوانب اعداد الرياضيين"، مؤكداً ان "هذا الجانب مهم للتواصل وفتح افاق التعاون بين البلدين".

وأوضح حمودي أن "زيارة السفير الفرنسي لمقرنا ببغداد يعزز تلك العلاقات لفتح افاق التعاون الرياضي واقامة معسكرات تدريبية في فرنسا لرياضيي العراق الذين لديهم استحقاقات مختلفة ابرزها المشاركة في اولمبياد باريس 2024".

من جانبه قال السفير الفرنسي في العراق إيريك شوفاليه لوكالة شفق نيوز إن "بلده جاهز لدعم الرياضيين العراقيين الذين يستعدون لأولمبياد باريس 2024 الى جانب المشاركات الأخرى"، مبيناً أن "سيسخر جهوده لتقديم كل اوجه التعاون للرياضيين العراقيين المؤهلين للمشاركة في الاولمبياد المقبلة.

وابدى شوفليه استعداد بلاده لـ"تقديم كل اوجه التعاون الرياضي للاولمبية العراقية"، مبدياً اعجابه بـ"حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي" واصفا اياه بأنه "نجم كروي كبير".