حمودي عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي

شفق نيوز/ جدد المجلس الأولمبي الآسيوي، الثقة بمرشح العراق رعد حمودي عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس لدورة أولمبية جديدة يستمر عملها خلال المدة من 2023 وحتى 2027.

وكانت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي انعقدت بدورتها الثانية والأربعين في العاصمة التايلندية حيث تم خلالها إنتخاب الشيخ طلال الفهد الصباح رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي بنيله 24 صوتاً على حساب منافسه حسين المسلم الذي نال 20 صوتاً، كما تم انتخاب ثاني بن عبدالرحمن الكواري نائباً لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.

هذا ومثل العراق في إجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ونائبه الأول عقيل مفتن والأمين العام هيثم عبدالحميد.

الى ذلك باركت الأوساط الأولمبية العراقية والقارية تجديد الثقة بممثل العراق، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي عضواً بالمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي بدورته الجديدة.