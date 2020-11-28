حمودي: الأولمبية الدولية أكدت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات وضرورة تصحيح المشهد الاولمبي

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الاولمبية الدولية، عدم اعترافها بنتائج انتخابات المكتب التنفيذي للأولمبية العراقية.

ونقل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي عن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية باجتماعه المنعقد في 25 تشرين الثاني الجاري "أكد موقف رسالة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي في 20/11 والتي لم يعترفا فيها بنتائج وإجراءات المؤتمر الانتخابي الأخير للأولمبية العراقية المنعقد في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري".

وبين حمودي؛ ان "الأولمبية الدولية طالبت برسالتها الأخيرة الجهات العراقية القضائية، واللجنة الأولمبية، بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها تصحيح الوضع الأولمبي العراقي".

وأشاد حمودي بـ"دور القضاء العراقي العادل"، مبيناً أن "الاسرة الأولمبية العراقية تنظر بعين الاعتبار والثقة الى ما سيصدر من قرارات قضائية من شأنها تصويب المشهد الأولمبي العراقي وتطمين اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي".

وختم حمودي حديثه قائلاً ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ستبعث رسالة تطمين الى الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بأنها ستتخذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ للأولمبية العراقية".