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حمزة هادي يستقيل من زاخو والإدارة تبحث عن مدربين سوريين

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-25T15:41:37+0000
حمزة هادي يستقيل من زاخو والإدارة تبحث عن مدربين سوريين

شفق نيوز/ قدّم مدرب فريق نادي زاخو لكرة القدم حمزة هادي، يوم الثلاثاء، استقالته لادارة النادي بعد خسارة فريقه امام نوروز 0-2.

وقال عضو ادارة زاخو والناطق الاعلامي للنادي، دلژار عدنان، لوكالة شفق نيوز، ان المدرب حمزة هادي استقالته رسميا من تدريب فريق زاخو بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق اليوم.

واضاف ان ادارة النادي وافقت على الاستقالة وكلفت المدرب الفلسطيني المساعد ابراهيم المناصيري بقيادة الفريق مؤقتاً لحين تسمية مدرباً جديداً للفريق.

وبين عدنان ان ادارة النادي تفكر بالتعاقد مع احد المدربين السوريين نزار محروس او انس مخلوف لقيادة الفريق.

واشار الى ان الادارة ستعمل على تصحيح مسار الفريق للجولات المقبلة لاسيما بعد ان فقد تسع نقاط من ثلاث خسارات وفوز واحد على الصناعة.

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