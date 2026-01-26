حمزة هادي مدرباً لنادي القاسم خلفاً لحسن هادي

شفق نيوز- بابل

أنهت إدارة نادي القاسم ارتباطها بالمدرب حسن هادي، وقررت تسمية المدرب حمزة هادي مديراً فنياً لفريقها الكروي المشارك في دوري نجوم العراق.

وذكرت الإدارة أن الجهاز الفني الجديد سيضم عماد هاشم مدرباً لحراس المرمى، وعقيل قاسم مدرباً مساعداً، وأمجد رياح مشرفاً للفريق.

وجاء هذا القرار بعد خسارة القاسم في مباراته الأخيرة ضمن الجولة الرابعة عشرة أمام فريق القوة الجوية بنتيجة 0–2، في إطار سلسلة خساراته في الجولات السابقة.

ويعاني فريق القاسم من تراجع واضح في النتائج خلال الجولات الماضية، حيث تعرض لسلسلة من الخسائر المتتالية، ما وضعه في المركز الأخير على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.