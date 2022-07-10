حمزة هادي مدربا لكرة زاخو

شفق نيوز/ سمت ادارة نادي زاخو مدربا جديدا لفريقها الكروي للموسم المقبل.

وقال عمار فرهاد نائب رئيس النادي لوكالة شفق نيوز؛ إن "ادارة النادي اتفقت رسمياً مع المدرب حمزة هادي لقيادة فريقها الكروي للموسم 2022-2023.

واضاف ان الادارة كلفته باختيار لاعبيه للموسم الكروي المقبل"، لافتاً الى ان "الادارة منحته كافة الصلاحيات لتشكيل الفريق".

وبين ان "ادارة النادي قدمت شكرها للمدرب السابق السوري فراس الخطيب لما قدمه للفريق خلال عدة أدوار قبل انتهاء منافسات الموسم السابق والذي تسلم المهمة خلفا لعبد الوهاب ابو الهيل".

وكان فريق نادي زاخو انهى موسمه وهو بالمركز العاشر برصيد 48 نقطة.