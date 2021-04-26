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حمزة هادي: لولا اصابة أيمن وحمادي لكان لنا كلام آخر في ابطال اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-26T09:28:59+0000
حمزة هادي: لولا اصابة أيمن وحمادي لكان لنا كلام آخر في ابطال اسيا

شفق نيوز/ بيّن حمزة هادي مساعد مدرب فريق القوة الجوية العراقي، اليوم الاثنين، أن فريقه لا يريد فقدان الأمل، و يتشبث بخيار الفوز في لقاء اليوم للعودة إلى المنافسة.

وقال هادي بتصريح تسلمته وكالة شفق نيوز؛ ان "فريق القوة الجوية كان في المباريات السابقة محط اعجاب الوفود المشاركة رغم بعض النتائج السلبية والخسارات التي تعرض لها الفريق".

وبين أن "الذي ينقصنا في المباريات السابقة هو الحظ واللمسة الاخيرة لتسجيل الهدف حيث اضاع لاعبين فرص محققة في المباريات التي خاضوها في البطولة".

واكد انه "لولا خسارتنا لخدمات ايمن حسين الذي أصيب منذ بداية البطولة وكذلك قائد الفريق حمادي احمد وعدد من اللاعبين ، لكان لنا في البطولة كلام آخر".

واشار الى ان "الامل مازال قائماً ونامل العودة للمنافسة ونسعى لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين، ولن يكن الفارق شاسعاً بيننا وبين فرق المجموعة".

ويواجه الشارقة الإماراتي اليوم الاثنين في الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتذيل القوة الجوية البطولة بنقطتين ولم يسجل أي هدف في اللقاءات الاربعة السابقة .

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