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حمزة هادي: جاهزون لمواجهة الزوراء وطموحنا اللقب

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-18T11:31:04+0000
حمزة هادي: جاهزون لمواجهة الزوراء وطموحنا اللقب

شفق نيوز/ أكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية، حمزة هادي، جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام الزوراء في نهائي كأس العراق، مؤكداََ رغبة اللاعبين الكبيرة في تحقيق اللقب والظفر بثنائية الدوري والكأس.

وقال هادي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد في مقر اتحاد الكرة وحضرته وكالة شفق نيوز، اقدم اعتذاري للحضور بالنيابة عن المدرب أيوب اوديشو الذي غاب عن المؤتمر لأسباب صحية، مشيرا إلى أن المباراة مع الزوراء لها طابع ونكهة خاصة بين اللاعبين والجماهير.

وتابع ،الهدف الذي رسمناه كجهازٍ فني منذ البداية يتمثل بالحصول على بطولتي الدوري والكأس، وقد نجحنا في الأول ونسعى لتحقيق الثاني غداََ أمام الزوراء.

وختم ، ان القوة الجوية جاهز لنهائي الكأس، والجميع عازم على تحقيق اللقب، وسنركز داخل الملعب كون ثقتنا عالية بلاعبينا بغض النظر عن الفريق المنافس ومن سيتواجد في التشكيل الأساسي للخصم.

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