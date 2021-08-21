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"حمد" مدرباً للزوراء رسمياً.. وعلي حسين رحيمة وافد جديد

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-21T17:27:15+0000
"حمد" مدرباً للزوراء رسمياً.. وعلي حسين رحيمة وافد جديد

شفق نيوز/ وقعت ادارة نادي الزوراء رسميا، يوم السبت، عقدها مع المدرب عصام حمد لقيادة فريقها الكروي في الدوري العراقي الممتاز.

وذكرت الادارة في مؤتمر صحفي انها وقعت عقدا مع الكابتن عصام حمد لقيادة كرة الزوراء للموسم المقبل.

واشارت الى انها عينت المدرب المساعد علي حسين رحيمة ضمن الكادر التدريبي للفريق، اضافة للمساعد حيدر عبد الامير.

ولفتت الى ان عماد هاشم سيكون مدرباً للحراس واسماعيل سليم مدرباً للياقة البدنية.

وكان فريق نادي الزوراء عاود تدريباته تحضيراً لانطلاق الموسم الكروي للموسم الحديد 2021 - 2022

وشهدت التدريبات مشاركة الوافد الجديد مازن فياض القادم من نادي الشرطة ومغادرة حسين علي بعد اعلان الصفاقسي التونسي رسميا  التعاقد معه لموسمين.

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