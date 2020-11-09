حمد: ما يحدث في الكرة العراقية عبث وعدم احترام

شفق نيوز/ طالب مدرب المنتخب العراقي الأسبق عدنان حمد، يوم الاثنين، بعدم السماح لما اسماهم بـ"الدخلاء" بالاضرار بمنظومة الرياضة في البلاد.

وكتب المدرب عدنان حمد عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة "توتير" أن "ما يحدث في كرة القدم العراقية عبث وعدم احترام واساءة للعبة وتاريخها وتقاليدها".

واضاف حمد "على أهل اللعبة الدفاع عنها و عدم السماح للدخلاء بالاضرار بكرة القدم و منظومتها".

وأعلن اتحاد كرة القدم العراقي استقالته بشكل جماعي بتاريخ (17 كانون الثاني 2020) في إطار المساعي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لحل الخلاف القائم بين الاتحاد والكابتن عدنان درجال، الذي اشترط هذه الاستقالة مقابل تخليه عن دعاوى قضائية.

ويعد عدنان حمد من ابرز مدربي الجيل الجديد في الكرة العراقية الحديثة وأشرف أيضا على المنتخب الأولمبي في تصفيات ونهائيات أولمبياد أثينا عام 2004 وحصل على المركز الرابع في حينها، وهو انجاز غير مسبوق للكرة العراقية. وفي

عام 2005 شارك مع المنتخب الوطني في خليجي (17) بالدوحة، قبل أن تتم اقالته من منصبه بسبب خروج المنتخب من الجولة الأولى.

https://twitter.com/Adnan_hamad62/status/1325531994495856645