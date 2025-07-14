أحمد قاسم رئيساً للاتحاد الفرعي لكرة القدم في دهوك

شفق نيوز - دهوك

جرت، يوم الاثنين، انتخاباتُ الاتحاد الفرعيّ لكرةِ القدم في مدينةِ دهوك، واحتضنتها قاعة فندق سركلي.

وحضر الانتخابات، النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم علي جبار، وعضو المكتب التنفيذيّ رحيم لفته، والمستشار القانونيّ علي سليم.

وأسفرت نتائجُ الانتخاباتِ عن فوز أحمد قاسم برئاسةِ الاتحاد الفرعيّ في دهوك، فيما تم انتخابُ أحمد حسين أحمد نائبًا للرئيس، وعضوية كل من عبد الرحيم حاجي، وازاد مقصود، ومن العنصر النسوي نهلا أحمد.