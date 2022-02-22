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أحمد صلاح يهاجم اتحادة الكرة: رؤيته غير واضحة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-22T13:36:44+0000
أحمد صلاح يهاجم اتحادة الكرة: رؤيته غير واضحة

شفق نيوز/ هاجم المدرب المساعد للمنتخب العراقي أحمد صلاح، الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشيراً الى أن رؤية الاتحاد لم تكن واضحة.

وقال صلاح لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب السابق للمنتخب العراقي بيتروفيتش لا يتحمل نتيجتي المنتخب امام كوريا الجنوبية ولبنان السلبيتين بل الظروف القاسية التي واجهت المنتخب باصابات اللاعبين بالفيروس هي من اربكت الحسابات وجعلت لاعبي والجهاز الفني لمنتخبنا في وضع مقلق ومحرج".

واوضح، "أنا مرتبط بعقد مع نادي الشرطة وان الاخوة في الادارة لم يمانعوا ان اذهب واكون ضمن الجهاز الفني للمنتخب ، مبيناً ان "المشكلة لم تكن بادارة نادي الشرطة لكن بالاتحاد وعدم وضوح رؤيته".

واشار صلاح الى ان "اتحاد الكرة سبق وان كلفني انا والكابتن رزاق فرحان على اساس بناء مدربين شباب للمستقبل ووفق تخطيطهم للمدى البعيد ، لكني فوجئت بعدم دعوتي لمباراتي الامارات وسوريا المقبلتين". وتابع، "كان من المفروض من الاتحاد ان يكمل المشوار بهذا الطرح المخطط له".

ولفت الى ان "بيتروفيتش لايتحمل النتيجتين للمباراتين الاخيرتين لكن الظروف كانت قاسية عليه وعلينا كجهاز فني مساعد ، اذ ان كل اللاعبين كانوا لايعرفون مصيرهم فكان الجميع قلق بشأن المسحات ولايستطيع اللاعبون النوم والوضع كان مربكاً فقد كانوا هناك ياخذون المسحات من الوفد العراقي ولا تأتي النتائج قبل الوحدة التدريبية كما كانو يعدونا بل تتاخر الى الليل ونتفاجأ بكل مرة تاتي النتائج بعد انتظار وترقب اصابة 8 لاعبين واحياناً اقل اواكثر ، مبينا ان كل هذه الظروف كانت تجعلنا بقلق وكانت وراء نتائجنا غير المرضية في المباراتين السابقتين".

وقال إن "قلقي كبير على المدرب عبد الغني شهد واخشى ان يمر بنفس الظروف التي مررنا بها قبل اللقاء بساعات حينما كنا نكتشف وجود حالات لعدد كبير من اللاعبين يصابوا بفايروس كورونا، وهنا اسال ماذا سيفعل اذا ماتكررت تلك المعاناة مع شهد؟، وعليه ارجو ان يضع تلك الاحتمال بحساباته من اجل ادراك اي خلل يحدث".

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