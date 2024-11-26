أحمد صلاح يكشف تشكيلة الشرطة لمواجهة الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز/ كشف ‏مدرب فريق الشرطة، أحمد صلاح، يوم الثلاثاء، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الوصل الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتألفت التشكيلة من أحمد باسل لحراسة المرمى، وكل من اللاعبين مناف يونس، وحسين علي جاسم، وحسن رائد، وعبد المجيد ميموني، وأحمد يحيى، ومهند علي، وعبد الرزاق جاسم، وأمير صباح، ومحمد داود.

ويواجه فريق الشرطة العراقي نظيره الوصل الإماراتي اليوم الثلاثاء بمباراة التعويض ومصالحة الجمهور، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025. وتقام المباراة مساء اليوم في ملعب كربلاء الدولي.