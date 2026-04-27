أحمد صلاح يقود كرة الشرطة خلفاً لسليمان

شفق نيوز- بغداد

سمت ادارة نادي الشرطة الكادر التدريبي، لمنتخب الشباب بالكامل لقيادة كرة الشرطة برئاسة احمد صلاح مدربا أول.

وقد سمت ادارة الشرطة الكادر التدريبي للعمل بنظام الإعارة مع نادي الشرطة، وذلك لتولي مهمة تدريب الفريق الكروي لما تبقى من مباريات دوري نجوم الكرة هذا الموسم خلفاً للمدرب المصري مؤمن سليمان.

وجاء تسمية الكادر في ضوء النتائج السلبية التي خرج بها الفريق في المباريات الاخيرة تحت قيادة مؤمن سليمان.

وتألف الكادر التدريبي لنادي الشرطة من: أحمد صلاح مدرباً، وحمد مناجد مساعدا للمدرب، وأكرم صبيح مدربا للحراس، وأمير علاء مدرباً للياقة.

وتعادل الشرطة أمس بنتيجة 2-2 مع فريق نفط ميسان ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.