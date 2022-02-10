أحمد خلف مدرباً لنفط ميسان

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي نفط ميسان، يوم الخميس، التعاقد مع المدرب أحمد خلف، لقيادة الفريق للمرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال كاظم بلبل، مدير أعمال المدرب أحمد خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي نفط ميسان، تعاقدت اليوم مع المدرب أحمد خلف، بعد أن اتفقت معه على بنود العقد ليقود الفريق للمرحلة الثانية خلفا للمدرب المستقيل أسعد عبد الرزاق".

وأضاف بلبل، أن "إدارة النادي قدمت المدرب أحمد خلف، رسمياً في مؤتمر صحفي لها مساء اليوم، بعد وصوله إلى محافظة ميسان"، لافتاً إلى أن "خلف سيقود الفريق يوم غد الجمعة في أول وحدة تدريبية له، استعدادا للقاء فريق نفط الوسط منتصف الشهر الحالي".

ويحتل فريق نفط ميسان، المركز 13 بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، برصيد 24 نقطة.