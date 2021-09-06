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أحمد إبراهيم يرفع راية التحدي: نطمح لنتيجة إيجابية أمام إيران

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-06T19:34:49+0000
أحمد إبراهيم يرفع راية التحدي: نطمح لنتيجة إيجابية أمام إيران

شفق نيوز/ أكد لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، أحمد ابراهيم، صعوبة مباراة إيران يوم غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022. 

وقالَ اللاعب أحمد ابراهيم، في المؤتمر الصحفي لمباراة إيران، "وصلنا قبل 3 أيام الى الدوحة، لعبنا مباراة صعبة جدا أمام كوريا الجنوبية، المباراة أمام إيران قوية والمنتخب العراقي دائما ما يكون نداً قوياً لإيران. اللاعبون جاهزون لمواجهة المنتخب الإيراني ونطمح لتحقيق نتيجة إيجابية". 

وأضافَ، أن "ادفوكات كسب ثقة الجماهير والإعلام واللاعبين بعد النتيجة الايجابية ضد كوريا الجنوبية في ملعبهم، ونحن نتطلع الى التأهل لكأس العالم، نحن نعرف الكثير عن المدرب ادفوكات وعن طاقمه الفني، وهو اسم كبير في كرة القدم العالمية، نحن نعمل مع المدرب منذ فترة ولعبنا بعض المباريات الودية مع المدرب، نحن كلاعبين سعداء بالعمل مع المدرب".

واختتم قائد المنتخب العراقي، بالقول "هذه المرة الرابعة التي ألعب في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم، اعتقد أن هذه المرة في قطر لدينا فرصة كبيرة في التأهل، لدينا لاعبون جيدون وطبعا لدينا مدرب ممتاز.

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