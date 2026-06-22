أحمد باسل في حراسة المرمى.. الكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام فرنسا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام أرنولد، يوم الاثنني، عن تشكيلة المنتخب الوطني العراقي لمواجهة نظيره الفرنسي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026 الجارية أحداثها في أميركا وكندا والمكسيك.

وتألفت تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة فرنسا من أحمد باسل لحراسة المرمى واللاعبون أكام هاشم وزيد تحسين وميرخاس دوسكي وحسين علي وزيد اسماعيل وأمير العماري وزيدان اقبال وإبراهيم بايش وأحمد قاسم وأيمن حسين.

ومن المفترض أن تبدأ المباراة بعد نحو ساعة من الان بتوقيت بغداد، وسط حديث عن وجود أمطار وعواصف، تسببت بتأخير فتح بوابات الملعب لاستقبال الجماهير.