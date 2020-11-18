حمادي يستقيل ويشارك كلاسيكو الجوية والزوراء.. ونتيجة مبهرة للصقور

شفق نيوز/ أعلنت ادارة القوة الجوية، يوم الاربعاء، عن تقديم الكابتن حمادي احمد استقالته من الهيئة الادارية للنادي.

وقال نائب رئيس النادي سمير كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "حمادي وبعد استقالته من الهيئة الادارية للنادي، سيكون قوة ضاربة في تشكيلة الفريق كونه هداف من الطراز الاول".

وأضاف كاظم أن "حمادي سيكون ضمن تشكيلة الفريق في مباريات الكأس كما سيشارك في مواجهة الكلاسيكو بين الصقور والنوارس في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز .

من جانب آخر، فاز فريق القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء على مضيفه مصافي الوسط ضمن منافسات كأس العراق لكرة القدم للدور 32 ليتأهل للدور الـ 16.